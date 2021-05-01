老是找不到鑰匙、錢包、雨傘嗎？現在手機一滑，馬上就能找到。針對現代人腦容量不敷使用，常常忘東忘西的毛病，許多公司都開發出智慧科技或設計相關產品，快來看看，哪些幫手能讓你不再健忘？

健忘幾成當代最常見的文明病，《哈佛健康雜誌》前主編潘迪克（Daniel Pendick）指出，睡眠不足、甲狀腺低下、服用酒精或情緒憂鬱，都容易讓記性變差。

所幸科技應用愈趨成熟，已有不少智慧小科技問世，幫助克服健忘難題。這裡整理出6款生活幫手，拯救你的健忘症、讓生活更愜意：

1. 智能防丟器

蘋果公司日前發表產品Airtag，引發轟動，但其實坊間早有許多類似的「智能防丟器」，不必再默念「手機、鑰匙、錢包、悠遊卡」，也能管好身邊小物品。

防丟器裡有一張藍芽晶片，能連動手機上的應用程式，只要掛在鑰匙、錢包、甚至雨傘上，就能隨時查找物品位置。

有些App還能設定「通報功能」，比如日本的MAMORIO防丟器，若你吃完飯走出店門、忘記拿傘，當傘距離你超過60公尺，手機就會自動發出通知，提醒你回去拿傘。

防丟器還可以掛在寵物項圈上，防止寵物走丟。(圖/Mamorio Facebook 康健雜誌提供）

2. 居家動態感應器

出門常忘了關燈、鎖窗、拔插頭，與其靠大腦記憶，不如交給智慧科技。

居家動態感應器能偵測你的動作，如果加裝在門口，當感應器偵測到你要出門，就會發出聲音：「檢查門窗是否關緊」或「檢查家電插頭拔了嗎」，提醒你出門前做最後檢查。

某些感應器也兼具防盜、居家監測的功能，讓你從手機上遠端查看家中情況，如同智慧管家。

3. 停車位置標記

騎機車、開車的自駕族，常面臨忘記停車位置的困擾。如果是非固定車位的停車場，放眼望去「茫茫車海」，要想起自己的停車地點，還真不容易。

其實Google地圖很早就內建車位記憶功能，操作步驟非常簡單：

1.點一下你的「所在位置」（也就是地圖上會移動的藍色圓點）

2.選擇：設為「停車點」

3.這時，地圖上就會出現一個「紫色P符號」，若改停其他位置也能取消

除了Google，台灣也有多家新創公司開發停車位置記憶App，善用定位服務自動記憶你停車的地方，讓你更快找到車位。

4. 女性生理追蹤器

生理期是令女性頭大的問題。有時忘記已屆來潮，生理用品準備不夠、或沒算好排卵日做足避孕措施，都會增添生活負擔。此外，生理週期也是身體警訊之一，倘若忘記追蹤每月週期的穩定性，更可能錯過黃金診療時間。

你可以下載生理期、排卵期的管理App，連動原本的日曆，提醒你生理期快到了，不要安排水上活動，並準備好止痛藥品；又或是精準計算排卵日期，做好避孕方案。

國外還有公司推出「衛生用品寄送服務」，只要在官網上填妥月經週期、經血量等生理資訊，公司就會自動推算週期結束時間，自動配送衛生用品到妳家。

5. 人名記憶檔案庫

記名字不容易，在職場上記錯名字，容易出糗、更有損人際關係。

坊間已推出不少人名記憶程式，讓你為人脈庫建檔。你可以用App記錄人名、附上照片，甚至標註你和對方的認識情境。

也有一些程式使用單字卡的概念，幫助你複習人名。你可以將人脈做分類，程式會自動在你們相識後1週，開始不定期出考題，加深你對新面孔的印象。

其中一款人名記憶程式Name Shark。(影片來源：YouTube）

6. 藥丸分類盒

除了智慧科技，你也能借重一些簡單的設計小物幫助記憶。

有服藥習慣的人，很常忘記自己幾點吃過藥、或下一次何時得吃藥。如果你也有這種困擾，可以購入「藥丸分類盒」，上面標有日期、時間。有些比較「高科技」的分類盒，甚至配有鬧鈴功能，時間一到就如護士般提醒你服藥。

當你一拿到藥，就可先分配到藥盒中、寫上時間，再把藥盒放到顯眼的地方。如此一來，再也不必擔心漏吃藥。

●平常多鍛鍊腦力 這些食物不可少

運用智慧科技與設計，讓生活過得更順心之餘，也別忘了從平時的生活型態下手、讓大腦記性更好。

多攝取葉酸、維生素B12，都能強化腦力，避免健忘症。四季豆、蘆筍等食物富含葉酸，鮭魚、沙丁魚中則有豐富的維生素B12。

特別要注意的是，B12僅存在於肉類中，素食者需服用保健營養品才能攝取。

資料來源：LiveBetterWith、Women’s Health、American Express、Healthline

(中時新聞網)