教育部今天公布110年台灣南加州大學博士後研究獎助金甄選簡章，預計甄選10個學生，獎助每名研究人員每年6.8萬美元（約新台幣200萬元、包含薪資），獎助期限最多2年。

為增進我研究人員國際經驗，並孕育未來重要產業相關領域人才，教育部自106年2月與南加州大學締結5年期協定，約定共同甄選、資助研究人員赴南加州大學進行博士後研究。

教育部表示，本獎助金申請資格為取得博士學位3年以內，並優先考量錄取在國內各大學校院取得博士學位者。研究期限最長2年，獎助研究領域涵蓋(但不限於)永續能源、科技與循環經濟、智慧設計與工程、生醫與醫學相關科學、國防科技與生物科技等，預定名額為10名。

申請者須依簡章規定，先向南加州大學提出博士後研究計畫申請，並於教育部受理報名期限內向教育部提出獎助金申請。獎助金申請一律採線上報名，不受理現場報名申請。

有意者，必須在6月10日至7月15日間，同時向南加州大學及教育部提出申請，獲得遴選通過者，第1年原則於110年11月16日開始，第2年視受獎人第1年學術研究評鑑結果與有無研究經費，決定第2年是否續予獎助。

教育部表示，本獎助金係教育部106年與南加州大學簽定合作備忘錄共同資助，協議合作5年，110年屆滿不再續約，提醒有意申請此項獎助金者，把握今年申請期程。

(中時 )