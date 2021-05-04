台灣輔具領導品牌康揚輔具4日宣布，公司所投資成立的未來行動實驗室（Mobotics Lab），6日攜手微軟（Microsoft）發布一系列智能行動服務產品，產品類型涵蓋智能行動（Smart Mobility）、智能服務（Smart Service）及Smart 智能醫療（Healthcare），其中又以iBuddy智能機器人概念輔具，最為吸睛。

「ATLife台灣輔具暨長期照護大展」，6日至9日在南港展覽館展出，康揚旗下Mobotics Lab，6日攜手微軟Microsoft發布上述系列智能行動服務產品，且該實驗室運行服務方案的公有雲平台及雲端服務元件，來自微軟的Azure，包括使用IoT Hub、Azure Functions及Azure Stream Analytics等服務。

以iBuddy智能機器人概念輔具為例，它為全台第一個結合輪椅和高科技的智能行動輔具，直覺性的功能設計，讓銀髮族群可輕鬆體驗科技的樂趣與便利，家人也能輕鬆從網路雲端平台，關心iBuddy操作狀況與使用紀錄。該團隊期望突破大眾對輔具的刻板印象，幫助長者維持行動力，同時建立自主獨立的樂齡生活。

因為大眾對輪椅的負面刻板印象，讓許多銀髮族即使有需求，仍抗拒使用輪椅。iBuddy的設計核心，考量了老化過程中的身心需求，除外觀充滿未來流線感設計外，高科技影像辨識功能，讓機器人可隨身跟使用者出門，加上自動避障功能與超聲波召喚功能，可隨傳隨到，還能隨坐隨行，不用擔心行走中途，體力不支。

至於非乘坐的期間，可作為隨身儲物車，出門採買時的得力幫手，讓iBuddy成為銀髮族們活躍生活的動力與陪伴，iBuddy也可幫助家人隨時掌握長輩的行蹤，讓做子女的可隨時進行關心。

康揚說，公司其他輔具投資研發的智能產品，包含可偵測坐姿的壓力分布與乘坐時間，並發出警訊，幫助調整坐姿的iSeating壓力偵測坐墊，及可蒐集使用者行動數據，整合產品維護與使用習慣的iService物聯網行動盒。

Mobotics Lab將持續與微軟物聯網卓越中心合作，將研發產品所匯集的產品與使用者數據，透過Microsoft Azure進行資料串連與分析，並視開發產品的需求，陸續導入Azure各類型功能，包含混合實境（Mixed Reality ）、人工智慧（AI）等，除了熟齡市場外，期望在未來將智慧醫療輔具的應用擴及到其他有需求的群體。

(工商 )