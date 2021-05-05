看好疫後資通訊需求強勁，是方電訊宣布新建佔地5,000坪的IDC機房，為地上7層地下2層建物，規劃1,800個機櫃，朝向「Tier4」等級建置，預計2023年正式啟用，第4棟IDC將增加50％機房使用面積，可大幅增加是方中長期營運之動能，朝「網路界的台積電」目標挺進，也順勢進軍東亞市場。

是方繼3月下旬與菲律賓PLDT Global跨國成功結盟之後，目前也已陸續和泰國、印度等東協國家電信夥伴簽訂合作協議，共同打造東亞最強電信聯盟。台灣位於東亞樞紐位置，直連東北亞、東南亞與中國市場，是方身為台灣IDC服務領導廠商，運營國內最大電信市集，更是台灣雲服務、海纜與網際網路主要閘口。

是方董事長吳彥宏表示，新機房各樓層皆挑高6米，樓地板載重達到每平方公尺2,000公斤嚴格標準，整棟建築防震係數為0.4G（可預防7級強震），新大樓也將朝向國內智慧建築以及綠建築設計理念進行規劃，以期運用資通訊高科技軟實力與節能減碳之綠建築結合，成為國內新一代高智能IDC機房的最佳典範。

此外，台商因受到中美貿易戰及全球供應鏈重組影響，是方也將營運方針瞄準台商轉往東南亞布局的龐大商機，除了3月下旬與菲律賓PLDT Global結盟外，目前已陸續和東協成員泰國、柬埔寨、印度、新加坡等當地指標性電信公司進行合作協議簽訂事宜；因此是方也持續擴大海纜國際骨幹服務，預計今年國際骨幹網路頻寬合計將達到600G的目標。

是方總經理劉耀元指出，為了追求更快速，更彈性的跨國服務，是方正在規劃全新智慧交換連結服務平台（簡稱CIX）。透過CIX，是方與東協合作夥伴即可相互支援提供服務給企業客戶。例如，台灣客戶需要海纜連接到菲律賓機房購買當地網路，或是越南台商需要VPN 連回台灣，皆可以是方為窗口利用CIX平台在最短時間內提供服務，為是方爭取更多的跨國商機。

(中時 )