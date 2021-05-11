臺灣師範大學林口校區胡姓專任助理與A女互為同事關係，但胡男2019年4月起卻多次猥褻A女，在校園會議室內不顧A女反抗，環抱、揉捏對方臀部和大腿，甚至對A女稱「你有感覺到我硬硬的嗎」、「覺得這樣很好，可能會讓我有反應」等語，令A女氣憤提告，胡男卻稱知道A女是同志，所以將她當作男性看待，並非性騷擾；新北地院依據雙方對話紀錄等證據，判處胡男賠償20萬元。

判決指出，胡男與A女除了平時上班互動外，還會一起在校內餵食、逗弄流浪貓，但胡男卻在台師大校園內多次環抱A女，甚至揉捏觸摸A女的腰臀，A女多次反抗拒絕，但胡男卻置之不理，甚至回應「換別的詞，每次都講一樣的」、「就是要趁你沒辦法反抗的時候弄」，而A女也曾經出聲制止稱「還是要有道德界線」，但胡男卻回「我早就沒有道德界線」、「為什麼覺得人不能有兩個老婆，這樣才能滿足不同的需求」。

胡男不僅出手騷擾，也多次傳訊給A女稱「那你內衣是什麼顏色的」、「小心我ㄍ爆你ㄛ、所以可以跟你約ㄆㄇ」、「我找時間捏爆你、那要ntrㄇ、ntr來啊」、「 吃我的Ｏ棒ㄅ、我幹Ｏ你、那要ㄩ身體來報答我了嗎」，A女不堪其擾，對胡男提告求償99萬4000元的精神撫慰金。

胡男在審理時供稱，A女曾向自己坦言同志身份，因此平時都是以男性同儕互動方式跟她相處，雖然曾經用手觸摸對方臀部，但僅是同性的打招呼方式，不是性騷擾，而傳訊內容也是一般同性友人的打招呼方式，「打ㄆ」、「ntr」等語並非暗示要與A女發生性關係，且傳訊完後A女還是照樣回訊，顯見她沒有感到不適。

新北地院認為，雖然A女指出性騷擾的確實時間地點、強制猥褻程度難證明，但證人曾多次目睹胡男有不當觸摸A女身體，且胡男傳訊內容確實對A女構成性騷擾行為，因此胡男辯稱不足採信，判處他須賠償A女20萬元，全案可上訴。

(中時 )