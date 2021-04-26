華航機師日前爆發確診新冠肺炎，目前共有7位機師及1位家屬確診，其中4人染英國變異株，為防範機師感染擴大，部立桃園醫院自24日起連續3天至華航進行採檢、抽血，並安排有意願接種疫苗的機組員26日搭乘遊覽車至桃醫注射疫苗。

桃醫醫護人員表示，自華航機師確診之後，醫院就有安排不少人力進入華航公司協助採檢及抽血，每天將近200多人，截至目前為止已經是第3天，而為加強機組員的免疫力，院方26日也安排華航機組員搭乘遊覽車至桃醫於下午2時進行疫苗接種，但人數無法完全掌握，需已有意願施打疫苗的人為主。

桃醫院長徐永年提到，桃醫已連續3天至華航進行採檢，往後幾天也會持續進行採檢動作，要把這項工作做好、做滿，不可有輕微的疏忽，也於26日安排了有意願施打疫苗的人員前往桃醫施打，但之後是否有同樣的疫苗安排則尚未決定。

徐永年說，目前已經安排好機組員施打疫苗的位置，並不會與施打自費疫苗的民眾為同一區塊，坦言現在行事一切都以小心、安全為重，除了防疫之外也讓醫護人員較好進行施打程序，雖目前無法掌握將要接種疫苗的機組員人數，但初步判斷應為20人以上。

(中時 )