中央流行疫情指揮中心今天宣布國內出現一例疑似與AZ疫苗相關的嚴重不良反應個案，為一名60多歲男性，接種AZ疫苗後第16天出現呼吸道症狀，同時有出疹、呼吸喘等疑似血管炎與間質性肺炎的症狀，目前正在加護病房治療中。胸腔內科專家、雙和醫院副院長李崗遠分析，若此個案確定出現間質性肺炎，無法完全排除與AZ疫苗無關，可能是過激的免疫反應所致。

李崗遠表示，普通肺炎通常都是經由細菌感染，但間質性肺炎卻是因免疫系統「漫無目的的放火」所致，輕者會出現咳嗽、胸悶等症狀，沒幾天就會復原，但嚴重者就會很喘，甚至發生缺氧、呼吸衰竭等都有可能。

不過李崗遠也說，間質性肺炎在臨床上並不常見，因此很難判斷究竟是否與AZ疫苗有關，但由於AZ疫苗屬於腺病毒載體技術，有很少數的人對腺病毒製造的蛋白質過敏，因此也無法完全排除與疫苗有關。

感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民則認為，出現間質性肺炎的各種可能性都有，必須先了解個案的疾病史才能判斷，目前指揮中心提供的資訊量太少，因此不能武斷的認為與AZ疫苗有直接相關。

指揮中心發言人莊人祥則指出，從此個案的症狀可初步排除與血栓、格林巴利症候群有直接相關，但由於個案目前正在加護病房觀察中，因此明天還是會召集專家進行討論，研究是否與AZ疫苗具直接相關。

(中時 )