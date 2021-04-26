香港再出現疑似接種新冠疫苗後死亡案例，香港衛生署今（26日）公布，接獲醫院管理局呈報一起死亡個案，一名63歲男子，本身患有高血脂症，今晨在家中抽搐後失去知覺，被送往廣華醫院急症室，搶救無效在今早離世。根據資料，他曾於離世前10日（即本月16日）在九龍醫院接種第二劑由大陸研發的科興疫苗，他在接種後逗留觀察期間並沒有不適紀錄。香港醫管局指出，死者是九龍中醫院聯網一名員工，為一名醫生。香港衛生署指，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起。

香港醫管局表示，根據紀錄，死者分別於3月19日及本月16日接種第一劑及第二劑科興疫苗，香港廣華醫院已根據機制向香港衛生署呈報個案，香港衛生署指，接獲呈報後已即時聯絡醫管局就該事件獲取更多資料，以協助因果關係評估，暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起。另外，香港衞生署會已按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

連同此件個案，香港至今累計24件疑似接種新冠疫苗後死亡個案，當中4件接種輝瑞疫苗，其餘20件接種科興疫苗。

(中時 )