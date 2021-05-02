許多國家施打COVID-19疫苗進度嚴重落後，甚至還沒能開始，美國各地很多大型施打地點卻因為需求降低而逐漸關門，當局亟盼找到新辦法，好讓尚未接種的民眾願接受施打。

根據官方資料顯示，全美接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗高峰大約落在4月11日，雖然美國有55% 成人已經接種一劑或兩劑疫苗，但距離達成群體免疫目標還有很長的路要走。

急著施打疫苗的民眾目前大多數都已經打過針了。問題是：如何讓其他的人也去接種疫苗。

德州就如同美國很多地方一樣，接種疫苗人數如自由落體般下降。在達拉斯（Dallas）與沃斯堡（Fort Worth）之間的阿靈頓市（Arlington），一處由聯邦設置的大型接種站在4月中旬因為接種人數不足而關門。

在休士頓市NRG體育場和達拉斯市費爾公園（Fair Park）的另兩個聯邦施打地點，則已結束預約制，開放民眾隨時進入接種疫苗。

NGR體育場為了讓民眾方便，將開放時間由原來下午5時止，延長到晚間九點結束，還讓民眾可在自己的車上接受疫苗注射。

即便如此，體育場的接種人數仍然掉了一半。

至於原因，有民眾說，不去打疫苗是因為地點太遠了，也擔心副作用；有的人還在觀望，有些人則是對疫苗一直持懷疑態度。

(中央社)