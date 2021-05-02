詩人管管今2日傳出過世，享壽92歲，根據作家袁瓊瓊臉書指出，管管在4月30日跌倒，之後一整天昏迷，送入加護病房之後，在5月1日離世，由於袁瓊瓊曾和管管有過一段婚姻，她表示「心情震盪不已」。

袁瓊瓊表示，年輕時與管管有過婚姻，但很早便離異，「如今他的妻子與他共同生活的歲月已經比我更長了。因為早已是古早舊事，我對管管其實只剩路人的陌生感，我以為他離世我不會有感受，但，可能死亡是太過巨大的事。知道惡訊之後，仍受到波動，心情震盪不已。」

袁瓊瓊表示，幸而管管有第二段婚姻，「感謝他的妻子把他照顧的那麼好，讓孩子們有跟父親共渡晚年的記憶。」

管管出生於1929年大陸青島，肄業於青島市私立紅萬字會慈濟商職，19歲時被國民革命軍抓伕入伍。1949年，跟隨國民政府來台，因為對於現代詩的喜愛，加入創世紀詩社，曾任創世紀詩雜誌社社長。自軍隊退役後，專心寫作及繪畫。除了創世紀詩社，管管也曾與張默主編《水星詩刊》。作品包括《荒蕪之臉》、《管管詩選》、《管管．世紀詩選》。

作家楊宗翰表示，他在4月20日還在作家阮囊《蜉蝣如是說：阮囊詩文集》的發表會上聽管管朗誦，「沒想到發表會竟是最後一面，也是最後一次聽管大爺朗誦。」

(中時 )