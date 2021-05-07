魏如萱下個月將推出新專輯《HAVE A NICE DAY》，她為91歲高齡奶奶寫的新歌〈奶奶〉甫上線，奶奶7日於花蓮榮獲模範母親殊榮，在母親節前夕備具意義；魏如萱透露這首歌創作由來，「奶奶就很可愛說，你們都在唱歌，怎麼都沒寫一首給我」？於是她著手寫歌，錄完音後給奶奶聽，一開始奶奶很開心地笑著，聽到最後感動得哭了。

魏如萱從小由奶奶帶大，自己當媽後，才發現「母親真偉大」，她今特別放下手邊工作，一大早和妹妹魏如昀搭車前往花蓮，參與奶奶光榮的一刻，魏如萱開心擁抱奶奶，親口對她說：「奶奶，我愛妳，母親節快樂。」

魏如萱以日語、客語、華語三種語言詮釋〈奶奶〉，不僅字字吐露親情的溫暖與盼望，更邀請奶奶發聲，隔空合唱收錄在這首歌裡，曲終她清唱著奶奶最愛哼的〈姑娘十八一朵花〉結尾，「因為在我心裡，奶奶永遠都像18歲的姑娘一樣年輕貌美」。

不僅如此，單曲封面也選用魏如萱珍藏的奶奶獨照，照片中，奶奶穿著旗袍、戴著爺爺送的金手錶和玉鐲子，「這是奶奶平時的標配造型，是她某年生日時，特別打扮去照相館裡拍的沙龍照」。雖然現在分隔兩地，魏如萱也常跟奶奶通電話，「〈奶奶〉是我送給自己奶奶的歌，也是送給全天下的奶奶的歌喔」。

(中時 )