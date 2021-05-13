43歲女星侯怡君與製作人蕭大陸愛情長跑20年，日前母親節發文用「先生」稱呼男方，意外洩露蕭大陸應已從男友升級老公，但當時未獲得雙方正面回應，而今傳出她在私人臉書宣布喜訊，經紀人也證實了。

據《三立新聞網》報導，侯怡君13日在私人臉書寫下：「今天結婚」宣布當人妻了，而經紀人接受採訪也證實好消息，並表示兩人其實早已登記結婚，只是因為仍在拍戲，兩人才選擇低調。

不過，經紀人也透露侯怡君是正港台灣人，等戲拍完之後，還是會給大家吃餅、吃糖，分享喜氣，基本禮俗不會少，並透露侯怡君和蕭大陸結婚是趁著拍攝空檔，「有空就去登記了。」而侯怡君很早之前就已凍卵，現在當了人妻，經紀人就透露侯怡君很想生小孩，十分期待升格當媽。

事實上，侯怡君和蕭大陸交往多年，互動早已如老夫老妻，女方這兩年主演蕭大陸製作的民視八點檔《多情城市》，工作生活都綁在一起，前年曾傳過已登記結婚，但遭到否認，今年初侯怡君也曾鬆口拍完《多情城市》就會找空檔登記結婚，如今終於修成正果。

(中時新聞網)