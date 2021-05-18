台灣疫情延燒，國內疫情演變快速，中央流行疫情指揮中心昨17日公布國內新增 333例本土確診COVID-19案例，再創本土單日新高，雙北市長昨共同宣布，高中以下全面停課至本月28日，減少群聚以降低風險感染，華語歌手周杰倫(Jay)昨17日，在個人Instagram 發文，以一張雙手合掌的禱告藝品照，寫下 「平安健康 Pray」，安慰許多粉絲的心。

面對本土疫情每日快速攀升，指揮中心呼籲民眾要落實防疫措施，外出請全程配戴口罩、停止室內5人室外10人以上的社交聚會、勤洗手保持手部清潔習慣、保持安全社交距離、減少不必要活動與集會。周杰倫日前也在個人Instagram呼籲粉絲，待在家裡是平安，可以觀看線上Netflix實境節目《周遊記》，欣賞節目內容，旅遊、魔術、音樂、並邀請藝人朋友林俊傑、蕭敬騰，一同參加實境節目。

周杰倫昨17日發貼文，祝禱「平安健康 Pray」，目前吸引超過7.6萬粉絲按讚，五月天阿信留言該貼文:「平安健康」，周杰倫則回覆:「最近不能約了但手遊可以」，粉絲也在兩人留言互動下留言: 「阿信、杰倫都要做好防疫、平安健康」、「你們也是 以後才繼續勸你跟哥中之哥出去喔」。

不少歌迷、粉絲朋友也到該則底下留言:「希望台灣疫情能趕快度過」、「哥 要注意防疫」、「不出門 在家看周遊記 保護自己」、「哥小心疫情等風雨過後 來大陸開演唱會」、「在家聽哥的歌 看哥的戲」、「願每一個人都能平安健康! 願哥平安開心」、「新專輯 會不會跟平安健康有關」。

(中時新聞網)