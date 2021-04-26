美國總統拜登周日宣布，美國將立即向印度運送新冠肺炎疫苗原料藥、醫療設備和防護用品，以協助印度應對國內急速飆升的疫情。

在白宮宣布一連串措施之後，拜登在推特上表示：「就像印度在我們大流行初期醫院量能緊繃時向美國提供援助，我們決定在印度需要時伸出援手。」

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，美方正「日以繼夜」部署可用的資源和物資，以協助印度生產Covishield疫苗，並向數百萬染疫和垂死的印度患者提供援助。美國亦將提供印度新冠肺炎的治療藥物、快篩試劑盒和呼吸器。

霍恩並表示，美國也將考慮提供印度氧氣生產設備和相關用品。

繼英國、法國和德國周末承諾向印度提供援助後，美國這個全世界最大的民主國家必須跟進向印度伸出援手的壓力持續升高。

美國眾議員卡納（Ro Khanna）、即國會印度核心小組民主黨籍副主席，對美國政府的決定表示歡迎，但也敦促拜登採取更多行動，以及向印度提供美國備而未用的阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫量。他敦促拜登政府動用美國軍隊，盡快向印度提供氧氣和AZ疫苖。

美國尚未批准AZ疫苗投入使用，但已儲備了數百萬劑。

白宮未就向印度提供AZ疫苖的可能性發表評論。

在印度單日確診數再創全球新高之際，印度總理莫迪（Narendra Modi）周日呼籲所有人民盡快接種疫苗並謹慎防疫。

在截至周日的24小時內，印度的單日染疫病例暴增了34萬9,691人，為連續第4天改寫新高記錄。首都德里和全國各地的醫院在氧氣和病床所剩無幾之際，已表示無力再收治病患。

(時報資訊)