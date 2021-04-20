印度目前總確診數突破1,400萬人，重返全球第二高，每日新增確診數暴增至20萬人，4月19日單日更是突破27萬例，目前已施打疫苗的人口數達1億人，占比僅達7％，且正加速施打中，法人表示，受到疫情影響印度股出現較大幅回檔，法人：正好提供投資人進場的時機點。

由於疫情拉警報，使近期印度股市表現不佳，印度基金績效明顯回吐，使得印度基金今年來績效頂多只有個位數，和去年表現差異大。

印度疫情二次爆發，使得印度政府再次祭出宵禁與封城，也讓市場對印度投資蒙塵，不過，保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，目前印度疫苗接種計畫已施打1.04億劑，1300萬人完成兩劑接種，65歲以上與45歲以上高併發症族群也已接近完成，因此這波死亡率較過去明顯下降。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，就目前市場最關注的膨通議題分析，印度與全球通膨低基期的問題不同，反而是高基期，通膨壓力小，貨幣政策寬鬆的空間就大，印度股市受經濟成長率影響較大，印度3月製造業PMI達55.4，連續8個月擴張，高盛、花旗、IMF分別預估2021年印度GDP成長率為10.5％、13％、12.5％，皆居全球第一，目前經濟環境對印度股市上漲有利。

張世東說，印度央行4月7日宣布將基準利率維持在4％不變，持續保持寬鬆的貨幣政策立場，亦維持對本財年10.5％的經濟增長預期，顯示印度央行期望透過寬鬆環境推動經濟成長。

瀚亞印度基金經理人林庭樟則表示，印度國內需求仍強，加上工廠復工情況尚未完全恢復至疫情前水準，供不應求情況並未解除，一旦疫情受到控制後，未來經濟復甦力道強勁。同時觀察到印度第一季製造業PMI等數據持續回升，企業財報也大幅優於去年，待短線震盪結束後，未來可望持續反應相關數據表現。

林庭樟指出，印度今年經濟成長動能強，且政府積極推出刺激政策帶動景氣復甦與消費，近期受到疫情影響印度股市出現較大幅的回檔，正好提供投資人進場的時機點，建議投資人可以持續透過定期定額，或者分批單筆的方式，持續布局印度基金。

(工商 )