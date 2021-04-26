香港近來疫情趨穩，新加坡今天宣布，兩地暫緩實施的旅遊泡泡預定5月26日上路，初期每天各有一班飛機飛往兩地，每班最多搭載200名乘客；旅客毋須隔離但須接受病毒檢測。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創全球航空業，同為區域航空樞紐的新加坡與香港先前在兩地疫情趨穩後，達成建立航空旅遊泡泡（air travel bubble）的共識，首架班機原訂去年11月22日起飛。不料，當時香港突然出現新一波疫情，導致旅遊泡泡生效前一天緊急喊停，暫緩實施至今。

新加坡交通部長王乙康今天舉行記者會宣布，新加坡與香港決定將5月26日訂為啟動航空泡泡的日期。自去年底暫停這項泡泡以來，雙方一直對此進行磋商；目前香港疫情已受到控制，情況跟新加坡大致相同。

至於將旅遊泡泡訂於一個月後實施的考量，他指出，其中的原因包括要給遊客、航空業時間準備。另外，香港單方面要求從香港出發的旅客須先接種疫苗，希望藉此提供更多時間讓香港民眾接種。

第三，他說，目前有些國家處於疫情高峰期，情況很嚴重，新加坡和香港需要在這一個月內觀察情況，確保兩地的管理制度及措施能有效繼續控制疫情，在成功控制疫情的前提下，就能啟動泡泡。

同時，新加坡民航局發布新聞稿指出，這項旅遊泡泡安排將在更嚴格的修正措施下實施，包括旅客在出發前14天內都須待在新加坡或香港，這14天須排除從海外返回新加坡或香港後強制隔離的天數。

這項旅遊泡泡不限旅遊目的。旅客出發前72小時內須接受病毒檢測並取得陰性證明，抵達後也須接受病毒檢測，結果呈陰性即可自由行動。

民航局表示，使用旅遊泡泡的旅客須搭乘專用班機，每班飛機最多搭載200名乘客。目前由新加坡航空及香港國泰航空負責兩地的旅遊泡泡航班。

根據規劃，5月26日至6月9日，每天各有一班飛機飛往新加坡及香港。從6月10日開始，增至每天各有兩班飛機飛往新加坡、香港。

新航發言人表示，新加坡與香港旅遊泡泡啟動對新航的復甦是重要里程碑，在必要規定就位下，有助建立安全恢復國際旅行的信心。

此外，媒體問及台灣-帛琉、紐西蘭-澳洲等旅遊泡泡，王乙康回應表示，這些旅遊泡泡是最近才實施的，相信某種程度上，都有參考原本新加坡與香港之間的旅遊泡泡。

他說，雖然新加坡-香港旅遊泡泡已非世界首例，但獨特性在於是兩個航空樞紐及金融中心的措施。（編輯：黃自強）1100426

(中央社)