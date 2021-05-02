華航、諾富特飯店疫情延燒，今日又新增4名本土案例，累計的趴趴走個案，足跡遍佈雙北、桃園、嘉義4縣市。專家表示，台灣現在已經進入社區感染階段，病毒比我們想像多，一旦出現多點爆發，疫情可能就會難以控制。

台灣感染症醫學會名譽理事長，台大兒童醫院院長黃立民表示，從近期的疫情看來，台灣已經不是一個病毒很少的地方，看起來病毒比我們想像的多一點，目前已經進入社區感染階段，若出現多點爆發就會難以控制。

黃立民表示，一旦不同醫師在不同的地點診斷出新冠肺炎個案，大約只要有3、4個人診出，就表示社區危險了，較難用圍堵的方式去阻擋因此，接下來一定要固守醫院，保持醫院的量能。

雖然政府已經在3月開放醫護人員接種疫苗，但黃立民表示，目前醫護人員的接種情況仍然不理想，原因是醫護人員較喜歡莫德納疫苗，但其實年紀大的人打AZ沒有問題，早打就早有保護力，只是醫護人員年輕人居多，年輕人會比較擔心。有鑑於近期的疫情，早點讓莫德納疫苗進來也是個辦法。

黃立民表示，現階段台灣屬於社區感染，除了旅館，疫情還未越出家庭，可以說是還沒完全進入社區傳播。最近這2周內，尤其是北部地區，一定要認真做篩檢，只要發現民眾有呼吸道症狀、發燒、全身不舒服，醫院就應該安排採檢。

另一方面，最近民眾也應避免參與大型活動和集會。黃立民表示，如果真的要舉辦舉大型聚會，指揮中心、地方政府一定要做好感控，不是不能辦，而是要好好規劃，把動線管好，讓民眾保持社交距離，並且要戴好口罩。民眾在沒完整接種疫苗前，都一定要保持警戒。

(中時 )