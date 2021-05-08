【回憶殺】在樂壇有「翻唱王子」之稱的歌手江明學，當年翻唱陳淑樺唱的《秋意上心頭》，將演藝事業推向巔峰，不過隨著專輯銷售不如預期，轉往主持界發展，但無法適應演藝圈生態選擇淡出，改考街頭藝人證照求溫飽，甚至被歌迷目擊在燒肉店打工，更接連傳出疑遭人追撞、持毒等負面傳聞，未料拖了幾個月房租未繳，待房東上門催繳才發現已輕生數日，享年57歲，噩耗傳出後讓粉絲不勝唏噓。

江明學自幼在兄長耳濡目染下，開始接觸華語音樂，成為劉家昌、鳳飛飛的歌迷，高二時寫出第一首歌《惘然》，投稿到唱片公司受到重用，分別收錄在歌手張琍敏和潘安邦的專輯，參加第一屆台灣歌謠大賽時，更獲得最佳作詞獎，展現與生俱來的創作能力，從成大畢業後，除了在專科擔任助教，有星夢的他也在西餐廳駐唱，好不容易被發掘出道推出專輯，唱片公司卻無預警倒閉，讓他只能靠接工地秀或廟會演出謀生，過程中尋求發片機會仍處處碰壁，比起同期歌手張清芳、吳宗憲、黃安等人，機運可以說是相當差，但在各界不被看好情況下，推出翻唱專輯竟創下25萬銷量，其中陳淑樺一曲《秋意上心頭》被他唱紅，因此被封為「翻唱王子」，演藝事業再度起死回生。

江明學在歌唱、主持領域都有著不錯成績。（圖／中時資料照）

江明學在星馬靠著翻唱《萍聚》一曲走紅，不過卻被眼尖網友發現在YouTube《萍聚》影片下方，用個人帳號留言在馬來西亞宣傳時慘遭剝削，接著反被指控在台灣冒稱是《萍聚》創作人，導致原創作者輕生，接著又被發現在另一個YouTube影片下方，留言指稱全是唱片公司主管所為，眼見傳言四起又無力自清，只得放棄在馬來西亞剛起步的事業，未料唱片市場萎縮，專輯銷售不如預期，讓江明學轉往主持電台和電視節目，和文英阿姨主持的美食節目《美食大國民》，收視率一度開出紅盤，不過做人不夠圓融易得罪人，又因是非離開主持圈。

江明學淡出演藝圈後，曾考取街頭藝人證照，還被粉絲目擊在燒肉店打工。（圖／中時資料照）

即便星路載浮載沉，但仍不忘唱歌還是此生最愛的他，2004年成為台灣首個考取街頭藝人證照的專業藝人，即便每天要開車到淡水老街賣唱仍樂此不疲，不過某日竟遭一名男子狂毆臉部10幾拳，打到顴骨碎裂引發恐慌症，緊接著又爆發合約問題，一度暫停街頭演唱，後來以要照顧年邁母親為由，結束長達近8年的街頭表演，卻被歌迷目擊在燒肉店打工，每個月領取1萬多元微薄薪水，但他強調經濟完全沒問題，不過礙於太多歌迷到燒肉店圍觀，為了不影響燒肉店生意，只好辭掉工作。

江明學在住家輕生，享年57歲，噩耗傳出讓粉絲不勝唏噓。（圖／中時資料照）

隨著負面新聞頻傳，讓他形象及事業跌落谷底，先是上通告途中，騎腳踏車自摔造成鼻樑骨斷裂、右手無名指骨折、顱內出血，卻向警方謊稱被人追撞，開車遭警方臨檢，被查獲持有安非他命，步出地檢署接受採訪時，竟怒嗆媒體：「如果明天、後天我跳樓了、我上吊了，就是媒體逼死江明學」，而在爆發持毒事件後，讓他失去所有商演機會，只得轉戰直播平台，頭個月收入更不到新台幣1萬元，豈料因欠繳房租多日，房東在找不到人情況下，會同警方至租屋處破門而入破門才發現他已經輕生數日以上，享年57歲，家屬決定將喪禮從簡，不舉辦追思會或告別式。

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