印度新冠肺炎疫情嚴峻，一名在當地工作的台商昨因染疫不治身亡。中央流行疫情指揮中心今宣布，考量印度疫情創下高峰，且有台商染疫，4日起自印度入境都需集中檢疫及採檢，期滿還得再採一次。

外電報導指出，在印度工作的台商至少有11人感染新冠病毒，昨日下午1名染疫楊姓台商不治身亡。

指揮官陳時中表示，印度疫情創下高峰，台灣目前沒有檢驗出印度變種病毒，不過有台商傳出染疫，因此決定5月4日0時起，有14天內印度旅遊史，含轉機的旅客，入境集中檢疫，且需採檢，期滿再採，再進入自主健康管理。

(中時 )