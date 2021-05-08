中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1180及案1181)、荷蘭(案1182)入境。

指揮中心表示，案1180為菲律賓籍30多歲女性移工，今(2021)年4月23日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月5日出現流鼻水症狀，5月6日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值37)。個案檢疫期間，未與其他人員接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1181為菲律賓籍30多歲男性船員，今(2021)年4月21日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月6日檢疫期滿，同日由公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。個案在臺期間並無症狀，已掌握同車接觸者1人，因有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1182為印尼籍20多歲男性，今(2021)年4月21日自荷蘭搭機，於4月22日入境來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿後進行自主健康管理，5月7日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值32)。個案檢疫期間並無症狀，已掌握同行接觸者1人，目前正進行自主健康管理。

(中時 )