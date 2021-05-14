中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增5例境外移入 COVID-19確定病例，自印尼2例（案1258、案1259）、巴拉圭2例（案1260、案1261）與阿爾巴尼亞1例（案1262）入境。

指揮中心指出，案1258為印尼籍40多歲男性，今(2021)年4月27日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿進行居家檢疫。5月12日進行檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值36)。個案在臺期間無症狀，已掌握接觸者共3人，均有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1259為印尼籍20多歲男性漁工，今年4月29日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月12日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值30)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1260及案1261分別為本國籍60多歲男性及巴拉圭籍50多歲女性，均長期居住於巴拉圭。案1260於今年3月20日起出現咳嗽、流鼻水及發燒症狀，案1261於今年3月24日出現咳嗽、全身倦怠、發燒、呼吸困難症狀，均於當地檢出COVID-19陽性。兩名個案於5月12日自巴拉圭返臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，隔日接受採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共3人，為同班機前後兩排旅客，列居家隔離。

指揮中心指出，案1262為阿爾巴尼亞籍20多歲女性，今年4月18日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿進行居家檢疫。5月2日檢疫期滿由公司安排至其他住所進行自主健康管理，期間並無症狀，13日由公司安排至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值29)。已掌握個案接觸者共13人，均為同行來臺者，列居家隔離。

(中時 )