中央疫情指揮中心14日宣布鬆綁機組員的檢疫政策，機組員的居家檢疫從原本的5天縮短為3天，短航班者僅14天自主健康管理，但若2劑疫苗都接種完畢則僅需7天自主健康管理，短航班不用自主健康管理，對此機組員直呼「感到被重視」，也坦言資訊一公布後，大量提升機組員的施打疫苗意願。

指揮中心公布，長程航班機組員居家檢疫從5天縮短為3天，採檢陰性者再加11天自主健康管理，而當日來回的短程航班機組員僅需14天自主健康管理。指揮中心也說，完整接種2劑疫苗14天後，長程航班機組員僅7天自主健康管理，短程航班機組員不用自主健康管理。

對此機師工會理事長李信燕說「深感被重視」，她表示，她肯定指揮中心及疾管署能夠傾聽機組員的心聲，讓機組員在工作壓力、心理壓力及生活上都能得到適度的釋放，先前已數度提出機組員的狀況已到達臨界點，當時也希望能及時緩解，所幸15日開始正式調整檢疫措施。

長榮資深訓練督導徐瑋鍠表示，能得到這樣的結果目前已經很滿意，指揮中心一公佈新的檢疫政策之後，公司機組員填寫自願優先施打疫苗的人數劇增，若2劑疫苗都接種完畢可以不必居家檢疫，明顯讓機組員接種疫苗的意願提升許多，徐瑋鍠也說，政策一調整之後，原本的班表大幅變動，因此目前辦公室都在處理安排機組員施打疫苗的排程，也要更新新的班表。

(中時 )