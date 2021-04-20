美國食藥管理局(FDA）已經暫時停止嬌生新冠疫苖在美國工廠的生產，就導致上個月銷毀大量疫苖的失誤展開調查。

美國生技藥廠Emergent BioSolutions Inc位於巴爾的摩的工廠為嬌生代工生產新冠疫苖。Emergent周一在監管文件上指出，FDA在4月12日展開調查，並於4月16日下令暫停生產該疫苖原料藥，以待調查完成。

嬌生表示將在調查結束後，與Emergent及FDA合作解決任何發現的問題。

嬌生去年4月宣布與Emergent達成製造新冠疫苖的合作協議。由於Emergent該巴爾的摩廠員工誤將阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗和嬌生疫苗的原料藥搞混，導致大量的嬌生疫苖報廢。

據媒體報導，本月初有多達約1500萬劑嬌生新冠疫苗遭到銷毀，迫使該公司暫停5月的交貨計畫。

嬌生原本計畫在今年上半年向美國政府交付1億劑新冠疫苖，目前為止已交付約1800萬劑。該失誤發生後，美國政府已經要求嬌生必須負責該廠的生產工作。

為了進行相關調查，美國FDA下令暫停該廠的疫苖生產，使嬌生公司再度受到挫敗。因在接種嬌生疫苖後出現6個罕見的血栓病例，美國FDA與疾病管制預防中心（CDC）上周發布聯合聲明，建議暫停施打該款疫苖。

嬌生所研發的單劑型疫苗在2月底獲得FDA的緊急使用授權，是繼輝瑞與莫德納疫苖之後，美國第3支獲准使用的新冠肺炎疫苖。嬌生表示，目前臆測這可能影響我們疫苗交付時間，仍為時過早，並表示目前的重點是為Emergent該廠取得緊急使用授權。

(時報資訊)