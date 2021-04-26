高盛周日表示，英國在經歷2020年的嚴重衰退後，今年拜新冠疫苖接種進度超前所賜，其經濟成長步伐可望超越美國。

高盛周日在給客戶的報告中表示，該銀行現在預期英國今年的國內生產毛額（GDP）將以「驚人」的7.8%速度增長，「超出我們對美國的預期」。

根據路透社於4月13日發布的分析師調查報告，分析師平均預估全球第五大經濟體英國今年GDP成長率為5.0%。國際貨幣基金（IMF）則預估英國今年經濟成長率為5.3%。

受新冠肺炎疫情影響，英國今年取代了印度，成為全球第五大經濟體。

但在這些預測之後，隨著英國已有過半數人民接種過第一劑新冠疫苖，其經濟也出現了加速復甦的跡象。

高盛在報告中指出，英國經濟正從新冠危機中急速反彈，其4月份的採購經理人指數（PMI）初值遠較預期強勁，而服務業的擴張力道亦進一步增強。

IHS Markit/CIPS英國4月製造業PMI初值為60.7，優於市場預估的59，並創下1994年7月以來最高。4月服務業PMI初值從3月的56.3升至60.1，為連續第二個月呈現擴張，優於市場預估的58.9，並創下2014年8月來新高。綜合PMI初值從3月的56.4升至60，創下2013年11月以來新高。

高盛並指出，英國3月零售銷售額月增5.4%、年增7.2%，遠超經濟學家預期的月增1.5%、年增3.5%。

不過這份報告並未提供用來比較的美國今年經濟成長預測。高盛今年2月時表示，受惠於拜登總統推出龐大的財政激勵計畫，今年美國GDP可望成長6.8%。

由於防疫封鎖時間比許多國家更長，去年英國GDP萎縮近10%。相較之下，美國去年經濟萎縮約3.5%。上周六英國央行副總裁Ben Broadbent表示，他預期「至少在未來幾季，英國經濟將迅速成長」，因為英國將取消防疫限制。

(時報資訊)