在歐盟當中極具影響力並與中國大陸經貿關係最密切的德國，在北京對歐盟進行制裁後，未來對中國政策已更趨明朗。德媒分析稱，未來不論是誰擔任德國總理，雖然柏林的對中政策都會更加強硬，德國不應該無條件地與其他歐洲夥伴及美國組成反華聯盟，中國是世界強國，必須承擔起維護國際秩序的責任。

今年秋天德國將舉行大選，梅克爾(Angela Merkel) 即將卸任長達15年的總理職位，做為與中國關係最密切、最支持中國的歐洲國家，德國新政府對中國政策廣受矚目。《德國之聲》引述《每日鏡報》所發表《中國必須承擔起維護國際秩序的責任》的評論稱，不管今年秋天誰成為新任德國總理，柏林的對華政策都會更加強硬。

評論指出，「梅克爾當政的16年間，中國從一個科技遠遠落後德國、主要作用是充當德國企業巨大銷售市場的發展中國家，演變成世界強國。中國如今時常肆無忌憚地施展肌肉，迫使他人接受自己開出的條件。西方國家當年曾經希望，中國的經濟增長、與外界的密切交流能夠讓其接近西方價值觀、能夠讓其加快開放市場，但是這一希望落空了。」

文章說，過去十幾年，德國政府和歐盟委員會對中國做出了一系列戰略誤判，造成了德國新能源補貼大量流入中國企業腰包、歐洲技術大規模流向中國企業等一系列後果。「現在應該怎麼辦？德國當然不應該和中國脫鉤，也不應該無條件地和其他歐洲夥伴以及美國組成反華聯盟。但是，為了德國自己的將來，德國不能再繼續把經貿當作德中關係的主體。」

評論最後表示，「堅定地踐行規則和價值觀，並不意味著我們要持久地將北京釘在恥辱柱上。」正確的說法應該是：「中國是世界強國，因此必須承擔起維護國際秩序的責任。公平的市場准入、公平的氣候保護責任、尊重基本人權，這也符合中國的自身利益。否則，北京就會讓亞洲、歐洲、北美的民主國家結成一個遏制中國聯盟，中國人肯定不願看到這一點。」

(中時新聞網)