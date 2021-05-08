大陸外交部網站8日消息，中國國務委員兼外長王毅7日主持聯合國安理會高級別會議時，細數中國對於聯合國和全世界所做努力表示，為了維護和平，中國始終致力於政治解決熱點問題，迄今參與30多項聯合國維和行動、全面落實2030年可持續發展議程、提前10年實現減貧目標、推進高品質共建「一帶一路」、推動達成氣候變化《巴黎協定》宣布實現碳排放達峰和碳中和目標、把疫苗作為全球公共產品向開發中國家提供等貢獻。

王毅稱，今年是中國共產黨成立100周年，中國脫貧攻堅取得了全面勝利，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。今年也是中華人民共和國恢復在聯合國合法席位50周年。這50年是中國積極踐行多邊主義的50年，是中國全面參與和支援聯合國事業的50年，也是中國持續為世界和平發展做出貢獻的50年。

王毅指出，為了維護和平，中國始終致力於政治解決熱點問題，迄今參與30多項聯合國維和行動，成為安理會常任理事國中最大維和出兵國。為了促進發展，中國全面落實2030年可持續發展議程，提前10年實現減貧目標，推進高品質共建「一帶一路」，為全球發展事業注入動力。為了保護生態，中國推動達成氣候變化《巴黎協定》，宣布本國實現碳排放達峰和碳中和目標，間隔時間遠短於發達國家。為了應對疫情，中國發起新中國史上規模最大的緊急人道主義行動，把疫苗作為全球公共產品向開發中國家提供，助力全球團結抗疫。

王毅強調，站在新的歷史起點上，中國將繼續高舉多邊主義旗幟，紮實落實中國國家主席習近平去年出席聯合國成立75周年系列高級別會議宣布的重大倡議舉措，繼續以實際行動支持以聯合國為核心的多邊機制工作，繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者和公共產品的提供者。中方願同各方一道，推動多邊主義揚帆再啟航，推動聯合國重整行裝再出發，構建人類命運共同體。

(中時 )