中國常駐聯合國代表團發言人美東時間12日就美國、英國、德國夥同個別國家和非政府組織舉辦中國新疆人權狀況邊會表示強烈譴責和堅決反對。發言人指出，這場邊會充斥著謊言和虛假資訊，是美國等少數國家的又一次拙劣表演，進一步暴露了他們以疆制華、搞亂中國的政治圖謀，遭到了廣大會員國的堅決抵制，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

發言人強調，這場會議充滿政治動機。美國等西方國家口頭講的是「新疆人權」，心裡想的是「以疆制華」；先作「有罪推定」，再去編造證據。這套把戲在世界上已經表演了多次。狼子野心，路人皆知。

發言人指出，美國等會議合辦方根本不關心新疆人權狀況。1990年至2016年底，新疆發生了數千起暴恐事件，造成數百人死亡、數千人受傷。那時候美國等少數國家對新疆人權漠不關心，對恐怖分子濫殺無辜坐視不理。如今，在中方積極努力下，新疆4年多再未發生暴恐事件，社會安全穩定，人民安居樂業。這些國家反倒說「新疆人權狀況惡化」了。這是何等荒謬！

發言人說，事實就擺在面前：新疆300多萬貧困人口已經全部脫貧；建有2.4萬多座清真寺，平均每530位穆斯林就一座；使用7種語言開展中小學教育，5種少數民族語言播出電視廣播節目。面對新冠肺炎疫情，新疆人口2500多萬，累計確診980例，治癒977例，死亡3例。而美國病亡近60萬，英國病亡逾12萬，德國病亡超8萬。沒有人的生命權和發展權，何談人權？這些國家有什麼資格在此批評新疆人權狀況？

發言人表示，所謂新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」、「系統性性侵與虐待」等都是謊言。種族滅絕是公認的嚴重國際罪行，任何國家、組織和個人都沒有資格和權力隨意認定。過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬人上升至1280萬人，增長了一倍多，哪來的「種族滅絕」？新疆棉花機械採摘率已達70％，採棉花工作機會少、報酬高，競爭激烈，哪裡需要「強迫勞動」？中國是世界上最安全的國家，任何刑事犯罪、職務犯罪都會受到法律嚴懲，所謂「系統性性侵與虐待」不僅是造謠，更是無恥。

發言人指出，謊話連篇、應該反思的恰恰是會議主要合辦方。是美國，基於謊言在伊拉克、利比亞、敘利亞發起戰爭，大規模殺害穆斯林。是英國，數百年殖民期間在世界各地犯下無數屠殺罪行，在南非的世界上第一個集中營就打下了大英帝國的可恥烙印。是德國，在二戰期間對600多萬猶太人實施大屠殺，給世界留下了「種族滅絕」的可怕遺產。這些國家犯下的惡行，世界不會忘記。

發言人指出，新疆是個美麗的地方，新疆各族人民的生活會越來越好。中國在涉疆問題上立場坦蕩光明。今年3月，包括穆斯林國家在內的64國在人權理事會作共同發言，支持中國新疆政策。中國新疆的大門是敞開的。2019年，超過2億中外遊客到新疆旅遊。過去幾年有100多個國家的1200多名外交官、記者、學者等參訪新疆。中方歡迎所有人訪問新疆，但反對基於謊言和有罪推定式的所謂調查。

發言人強調，中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，反對任何國家、任何勢力、任何人借新疆問題干涉中國內政、阻擾中國發展的決心堅定不移。如果有人想要「以疆制華」、搞亂中國，這種圖謀不會得逞，註定失敗。

(中時 )