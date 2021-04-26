全世界產量第五大的韓國浦項鋼鐵（POSCO）於26日表示，由於全球景氣從新冠疫情中陸續恢復，故終端需求強勁下，第一季淨利年增1.62倍。同時，其營業利益也創過去近10年來，單季表現最佳。

2021年一到三月的淨利，從2020同期的4347億韓元，激增2.6倍至1.13兆韓元，約10.2億美元。

浦鋼表示，上季營業利益從2020年同期的7053億韓元，也一舉躍升至1.55兆韓元。韓聯社財經部門Yonhap Infomax也曾預測，營業利益比平均預估值要高出11.6％。

同時，浦項鋼鐵第一季營業利益也創自2011年第二季的1.7兆韓元以來，單季最高紀錄。

營收方面，2021年第一季從2020年同期的14.54兆韓元，增加10.5％至16.06兆韓元。

在汽車，船舶與建築用鋼材需求旺盛下，浦項鋼鐵也順勢調漲產品價格，也造就第一季營收大增一成。

浦鋼指出，電動車的電池相關業務表現良好，也是財報大增的幕後功臣之一。

四月初時，浦鋼曾宣布在2023年之前，在南部工業城市光陽(Gwangyang)，要建立一座工廠，以提煉用於電動車電池內的關鍵材料氫氧化鋰。

該工廠計劃於2021年上半年開始興建，希望提煉的氫氧化鋰，可以達到年產能4.3萬噸，足夠生產約百萬輛電動車。

近年來，韓國浦項鋼鐵一直在擴大電動車相關業務範圍。子公司浦鋼化學(POSCO Chemical)曾在2月宣布，計劃投資2758億韓元，擴大電池內主動元件的負極產品量。而這種負極材料，也正是電動車電池內的關鍵零組件。

(時報資訊)