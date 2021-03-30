大陸30日公布新增8例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。據陸媒報道，隨著大陸疫苗接種大範圍加速，相關醫用耗材需求也急劇上升，其中接種疫苗專用針筒更加供不應求，有工廠24小時不停工，有公司產能擴大5倍，訂單依然排到今年7月。

過去一日上海、四川各通報3例輸入確診，廣東2例，同日無新增疑似或死亡病例，新增6例境外輸入無症狀感染個案，至今全大陸累計90,190人確診，當中4,636人病亡。

據了解，有大陸醫療用品企業表示，自從去年底開始，市場對新冠疫苗專用的針筒需求不斷增加，接種疫苗的針筒共有兩種，分別為長針筒和預先裝藥的短針筒。隨著疫苗接種範圍擴大，預先裝藥針筒的需求在短期內激增，為大陸國內企業帶來機遇。

大陸和印度是全球醫用針筒的生產大國，佔全球產能7成以上，美國目前80％的針頭和針筒來自大陸。早前有大陸廠商表示，針筒價格較過去上漲50％，公司預計5月產能再增一倍。大陸媒體曾報導稱，大陸的針筒和針頭價格已是原來的4倍。有陸企表明，一些訂單已排到8月，新訂單大部分來自美國，但有業內人士稱，預先裝藥針筒擴產不容易，因為相關物料設備全需要進口，目前的採購周期基本要18個月至32個月。

(中時 )