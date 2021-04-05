「現在客戶最愛問的問題，不是疫情後投資該怎麼做，而是通膨來了的話，該怎麼辦？」柏瑞投信通路理財部主管陳以文說。

不只他的客戶擔心，全球都在憂慮，通膨是否將要來襲。美銀今年3月剛出的專業投資者調查報告指出，37％受訪者擔憂通膨衝擊市場，比率居冠，其次是聯準會縮減購債規模，疫情只排第3。

為什麼市場開始畏懼通膨？觸發點之一，即是3月17日至19日，巴西、土耳其和俄羅斯央行分別升息：巴西暌違6年首度升息，且升息3碼，俄羅斯升息1碼，土耳其更一口氣升息8碼，利率飆至19％，震驚市場。

升息循環將擴大至全世界

全球各國多還在降息、印鈔，巴西等3個新興國家卻逆勢升息，關鍵原因，就是通膨降臨，如果不採取升息措施，民眾的銀行存款利息，將無力應付飛漲的物價。

巴西今年3月的消費者物價指數（CPI）年增率飆升至5.2％，已連續4個月超過央行設定的4％目標水準。俄羅斯、土耳其等國，通膨皆已攀高，土耳其更達兩位數，不得不升息因應。

「巴西等國升息不是個案，今、明兩年，各國都會陸續升息，順序只是新興市場國家先升，已開發國家後升而已，」安聯投信海外投資首席許家豪指出，因疫情趨緩，受壓抑的物價蠢蠢欲動，低利率的寬鬆政策將跟著轉向。

根據摩根大通預估，今年台灣通膨率為1.7％，跟其他新興市場國家相比，並不算高，國泰台大產學合作團隊主持人徐之強認為，到今年底前，台灣央行都不會升息。

不過，縱使台灣通膨「連黑影都沒看到」，台經院研究六所所長吳孟道表示，美國今年的經濟成長復甦強勁，估計年增率將在6％以上，「（聯準會）當然會開始思考，明年開始，不要繼續撒那麼多錢購債。」

他預估，美國會在2023年前升息，最遲在明年將減少購債規模，也就是放緩印鈔腳步，做為升息前的暖身。因去年第2季發生疫情，通膨極低，今年豬羊變色，第2季通膨率將衝高，下半年才會減緩，明年後再逐步上揚。

通膨最可怕的地方，就是你我的日常薪資漲幅，跟不上物價漲幅，存款將越來越薄。富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美指出，對付接下來的通膨，得用「4袋錢」來投資。

第一袋錢，用來投資科技等成長股。雖然過去一年以來大漲的科技股，近來股價修正，例如台積電近1個月以來，下跌幅度超過5％，但她認為，科技股下跌只是提前反應通膨憂慮，而且漲多回檔，長線仍然看好，因此有機會在4月後重啟漲勢。

但如果滿手科技股，還要持續買進嗎？答案是，應適當減碼，放到「第二袋錢」，也就是投資「景氣循環股」。

許家豪指出，景氣循環股包括金融、原物料、工業、能源等類股，不少個股股價偏低，但配息穩定，殖利率相對高，可抵銷通膨衝擊。他建議投資「景氣循環股」的比重，應調整至與科技股相當。

第三袋錢，就是債券。柏瑞產品發展及投資顧問部副總經理林炳魁指出，今年是景氣復甦的第一年，通膨相對溫和，債券違約率會降低，新興市場企業債預估違約率就從去年的3.5％，降至2.5％，這是好事。

林炳魁不建議投資政府公債，而是投資收益率比較高的高收益債，如新興市場高收益債，收益率可達5％到7％，足以勝過2％的通膨率，資產保護效果明顯。高收益債的配置比率，建議可占整體債券投資部位的一半。

第四袋錢，是實體資產，包括房地產相關投資產品，以及黃金等，但比率不建議過高，約占總資產的10％即可。不過，相較房價會上漲，還有房租可收，許家豪認為，黃金雖有保值效果，但無法孳息，對抗通膨上升的效果不佳，僅適合少量配置。

「去年投資什麼，就漲什麼，選市比選股重要，但今年正好相反，選股要比選市更重要，」羅尤美建議，投資策略應更為小心，尤其心臟不夠大顆的投資人，最好分批布局，勿貿然大筆投資。

今年全球經濟即將迎接復甦，一片光明之際，通膨的陰霾卻也隨之而至，得練好投資的眼光，出手也必須謹慎，才能在震盪的市場裡找到安身、賺錢機會。

商業周刊1742期

(中時新聞網)