全球各地疫苗接種計畫進行得如火如荼，可望逐步擺脫疫情影響，群益投信表示，在迎接疫情後新生活之餘，隨著經濟活動回溫、景氣復甦，加上資產表現輪動明顯、利率上行狀況待觀察之下，投資人在進行資產配置時也要有新思維，建議第二季投資採取「NEW」投資策略。New trends追求成長、掌握新趨勢；Expected interest payment優質收益；Well-diversified穩健多元配置。

New trends適合追求積極成長、掌握新趨勢的投資人；其概念之市場包括新經濟當道之中國股市、基本面佳並受惠全球新科技浪潮的台股市場，以及全球經濟成長力道最為強勁的印度市場，相關基金或ETF皆值得關注。建議的基金為：大中華基金、深中小ETF、台股基金、印度基金。

Expected interest payment以穩健收益為主要訴求。投資人則可透過優先順位高收益債及金融次順位債兩大優質收益資產來作為核心部位，建議的基金為：優先順位高收益債基金、金融次順位債基金。

Well-diversified著重股債兼具多元配置，透過跨國組合平衡基金、目標風險組合基金、多重資產基金來掌握景氣復甦下，各區域及資產輪動投資機會，並滿足平衡投組波動的需求。建議的基金為：跨國組合平衡基金，目標風險組合基金，多重資產基金等。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，在全球各地疫苗施打、政策刺激等措施進行下，令今年全球經濟復甦基調更為底定，中長期來看仍維持偏多操作的看法，不過在公債殖利率上升影響股市評價基礎、經濟重啟預期下類股輪動明顯，建議穩健型投資人不妨採多重資產布局策略來因應，有助降低單一市場風險之外，也能靈活掌握不同資產的輪漲契機，同時也廣納多元收益來源，達到攻守兼備的投資效果。

(時報資訊)