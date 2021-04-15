統一超(2912)深化與星宇航空合作，4月21日起攜手星宇航空及胡同燒肉推出飛機餐，預計可帶動相關類別業績成長10%以上。

全球新冠肺炎疫情未止，偽出國商機續夯，統一超今年初與星宇航空合作，獨家推出多款異國風味商品獲得好評，4月21日起與星宇航空展開第二波全新合作，攜手頂級燒肉品牌胡同燒肉，首度三方跨界共同開發精品等級飛機餐，統一超預估可帶動相關類別業績成長10%以上。

受惠OPEN POINT會員突破1300萬名有效擴大熟客商機，「i預購」穩健成長，天香樓聯名鮮食助攻、行動隨時取帶動咖啡銷售等，3月台灣7-ELEVEN本業營收動能強勁，且轉投資事業如統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)等表現亮眼，推升統一超3月合併營收221.35億元，年成長7.73%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為650.53億元，年成長3.18%。

統一超表示，7-ELEVEN持續開發差異化商品，跨界與農糧署合作冠軍炒飯商品，擴展聯名鮮食市場，並掌握清明連假春遊商機，因應春夏換季推出多樣化商品及「春酒賞」活動等，以推升4月業績。

(時報資訊)