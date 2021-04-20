看好綠色商機，統一超(2912)7-ELEVEN健康蔬食自有品牌「天素地蔬」即日起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬食標章」、「週一會員蔬食日」3大全新策略深耕蔬素食市場，而去年11月首度於台南指定門市啟動的「租借循環杯計畫」也將自4月21日起擴大與桃園市政府合作，並逐步導入桃園其他門市。

綠色商機興起，統一超7-ELEVEN去年底建立蔬素食自有品牌「天素地蔬」，不到半年吸引超過300萬人次購買，「天素地蔬」即日起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬食標章」、「週一會員蔬食日」3大全新策略深耕蔬素食市場，統一超表示，7-ELEVEN將推出「麻婆豆腐歐姆蛋包飯」及「和風豆皮蕎麥風味麵」兩款全新商品於近1000間7-ELEVEN門市「天素地蔬」專區販售，7-ELEVEN也將廣受蔬食顧客好評的「素蔬食標章」擴大運用到涼麵、壽司、沙拉、配菜等超過20款品項，並首度發起長期的「週一會員蔬食日」飲食運動。

再者，延續近期「減法生活學」專案減油減糖減鹽的減法精神，統一超自4月21日起加碼限時3天的「減法愛地球減7元」新生活運動，去年11月首度於台南指定門市啟動的「租借循環杯計畫」，自4月21日起擴大與桃園市政府合作，優化刷手機條碼即能輕鬆完成借取杯服務，同時提供CITY系列飲品自帶杯優惠，鼓勵消費者使用重複性容器，未來也將逐步導入桃園其他門市。

統一超因台灣7-ELEVEN營收成長強勁，且轉投資事業如統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)等表現亮眼，3月合併營業收入為221.35億元，較去年同月成長7.73%，創下歷年同月新高，其中台灣7-ELEVEN受惠OPEN POINT會員突破1300萬名有效擴大熟客商機，「i預購」穩健成長，天香樓聯名鮮食助攻、行動隨時取帶動咖啡銷售等，本業營運動能強勁，累計第1季合併營收為650.53億元，年成長3.18%。

展望4月，統一超表示，7-ELEVEN持續開發差異化商品，跨界與農糧署合作冠軍炒飯商品，擴展聯名鮮食市場，同時掌握清明連假春遊商機，因應春夏換季推出多樣化商品及「春酒賞」活動等，推升業績成長。

(時報資訊)