工業電腦廠研華（2395）26日宣布，發表12款搭載第3代Intel Xeon 可擴充處理器的全新平台，包含超短機身無線存取和IoT邊緣伺服器、高傳輸量網路安全應用平台以及多節點超融合式基礎架構解決方案，搶攻市場目標鎖定工業、網路安全及電信業等邊緣應用。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，研華此次和英特爾攜手，針對端到雲的工業邊緣應用、網路安全及雲基礎建設，推出12款採用英特爾第三代Xeon Scalable產品，在CPU核心數，Memory通道及容量，PCI Express的頻寬，皆有卓越表現。

研華雲端IoT事業群副總楊建中表示，連接智慧裝置、感測器和機器的蓬勃發展，帶動混合雲架構需求，而此一架構的基石即為強大的AIoT邊緣裝置，能在接近資料源處理逐漸增加的運算、傳輸量和隱私需求。

楊建中說，研華深耕在工業、企業及電信市場，具有30 年以上高效伺服器平台的設計經驗。新系列產品中採用英特爾最新處理技術，將可協助客戶建立邊緣端的競爭優勢，在全新5G和AIoT經濟活動中脫穎而出。

5G與AIoT結合之後，使得本地端、邊緣及雲端處理資料量大增，研華的全新平台以第 3 代Intel Xeon可擴充處理器為核心，具備更優越的基礎架構效能，可提供雲端原生網站規模架構，在網路任一點皆能穩定執行商業和關鍵任務的服務。全新伺服器和應用裝置系列產品整合最新AI和英特爾加密加速技術，具備高效可靠、工作負載優化的配置，可在高度虛擬化的邊緣和資料中心環境中提供持續效能。

此外，研華正在開發新一代物聯網邊緣專用伺服器SKY-7000系列產品，將採用第3代Intel Xeon可擴充處理器，支援高密度AI加速，適合快速成長的市場，包括智慧零售業、工業4.0或智慧城市等，用以發展IoT邊緣解決方案。全新 SKY-7000系列產品將於第3季為提供試用評估。

(工商 )