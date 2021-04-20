國際美元指數續下探，台股20日收連五紅並再創新高，外資雖轉為小幅賣超，但在匯市續匯入，激勵新台幣升勢不變，盤中勁揚1.39角，上演股匯雙漲，終場收在28.138元兌1美元的近24年新高，升值6.7分，已連續五個交易日收漲，台北外匯經紀公司成交量放大至10.13億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數跌破91，且台股開低後，震盪向上續攻新高的17,323點、上漲60點，已連續五個交易日收漲，連續四個交易日創新高並站穩「萬七」。外資先前小幅買超，20日雖轉為小幅賣超新台幣15億元，但在匯市仍偏匯入資金，出口商跟著趕緊進場拋匯，多股力道全面推升新台幣，盤中接連升破28.2元及28.1元，最高來到28.066元。

外匯交易員認為，看來28元大關的挑戰賽又再次開打，新台幣連續五個交易日累計已飆升3.27角之多，一步步靠向28元大關。觀察這波升值，並沒有老大（央行）所說的「短期且大量流入」現象，因此新台幣匯率續回歸「市場供需決定」，加上美國將台灣視為匯率操縱國「加強觀察名單」，盤中及尾盤大肆干預有所顧慮下，若接下來匯市方向不變，不排除最快本周就可見到27元價位。

(工商 )