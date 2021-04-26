台股開高衝衝衝，指數再創新高，外資擴大回補，加上出口商月底拋匯出籠，齊力推高新台幣，一舉升破28元大關，雖然進口商及散戶進場撿便宜，但僅升幅收斂有限，終場收在27.959元兌1美元，續創近24年新高，升值1.52角、創逾一年單日最大升幅，已連續三個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量12.31億美元。

外匯交易員表示，台股跟著美股衝，大漲272點，指數破17,500點至17,572點，再創歷史新高紀錄，外資匯入並且擴大加碼買超新台幣160億元，新台幣開盤後不久即升破28元大關，出口商看勢頭不對，月底拋匯需求出籠，進一步推高新台幣。雖然也有部份進口商及散戶順勢進場撿便宜買美元，但力道相對小，因此終場直接站上27元價位。

外匯交易員認為，國際美元續下探，熱錢前進新興市場，外資匯入明顯，搶這波換股操作行情，且國際經濟預期續好下，美國聯準會（Fed）仍堅持寬鬆不變的論調，外資反轉匯出機率小，且月底出口商拋匯作帳需求支撐，新台幣短線應是欲弱不易，不排除就此跟28元說拜拜。

(工商 )