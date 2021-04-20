周一台股創新高，由於短線有量價背離疑慮，加上前一交易日美股收跌，今早引發賣壓，台積電(2330)跌破600元，使得電子股人氣渙散，夯股中鋼(2002)、長榮(2603)、燁輝(2023)等紛紛拉回，鋼鐵及航運股等攻勢熄火，鋼鐵、塑化、航運、造紙傳產F4倒了一半，改由水泥股接棒領軍多方，其中台泥強化電池儲能系統、電動車快充裝置等領域，激勵股價突破50元。11點過後指數一度反轉向上，突破17300整數關卡，隨後多空爭戰激烈，隨著電子增溫、航運回神，台股收漲60.59點，為17383.87點，再創新高，成交量4396.69億元。今日外資(不含外資自營商)賣超15.867億元，投信賣超0.3016億元，自營商買超8.4312億元，三大法人賣超7.73億元。

早盤電子股疲弱，電子零件族群率先動起來，高低價股齊揚，晟鈦(3229)、聯昌(2431)、首利(1471)、台達電(2308)、凱美(2375)、國巨(2327)各有粉絲，漲幅逾3%，領先大盤，國巨、凱美轉強，吸引人氣回籠，盤中過後電子股資金比重拉至5成。國巨反彈，亦帶動同集團的凱美(2375)、奇力新(2456)，以及華新科(2492)等聯袂走高。矽晶圓挾供給不足題材攜手飆漲，合晶(6182)、嘉晶(3016)、台勝科(3532)、中美晶(5483)一同攻上漲停板；Touch Taiwsn2021明日登場，面板雙虎群創(3481)收紅、友達(2409)休息小黑。台股換手輪動，電子次族群中，電子通路、網通、光電股翻紅收高。鋼鐵股漲多引發部分獲利了結賣壓出籠，中鋼開高後壓回，鋼鐵股多數開高走低，僅線材廠的聚亨(2022)、佳大(2033)、燁興(2007)、官田鋼(2017)等續漲。航運景氣熱，外資喊出長榮(2603)目標價101元，首見破百價位，雖然有外資加持，但航運股漲多呈現先蹲後跳格局，終場四維航(5608)、台航(2617)、新興(2605)、志信(2611)等漲停，長榮(2603)收69元，上漲近1.5%。

電子無力、傳產熄火，台股今早一度下探來到17175點，僅靠水泥股撐盤，惟台股在各項經濟數據、基本面、資金面均優，上市櫃公司獲利持續上修，獲利成長無虞，尾盤多方突擊反攻，帶動指數上漲60點，收在今日最高，並以17383.87點再寫新高，5日RSI為90.53，10日RSI為80.14，9日K值為92.29，9日D值為89.25，20日乖離率為3.89。台股自4月15日以來，天天創高，內資撐起一片天，優秀的表現吸引外資回頭已連續買超台股3日，卻在今日轉為賣超，後市留下隱憂。

台股受外資主導的影響力逐漸淡化，指數不斷挑戰歷史新高，亦強化民眾對台股的信心度，國泰金4月國民經濟信心調查結果顯示，逾4成受訪者預估未來半年台股行情比4月更好，也有3成5的受訪者有意將現金轉進股市投資，加上新台幣再現升值，從資金面來看，台股仍處於正面。惟台股從電子漲到傳產，人人有錢賺，CRIF中華徵信提醒，大盤不修正，股價指數持續走高，就要特別注意類股輪動速度是否加快；此外，若漲幅少的低價股開始進行輪流補漲，恐是波段多頭行情止步訊號。

(時報資訊)