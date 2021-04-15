後疫情時代ESG投資已成為投資顯學，各國積極朝低碳經濟發展讓2021年有望成為『氣候變遷發展突破年』，惟面臨利率走揚環境下讓許多替代能源股票的評價面也面臨調整壓力，採取價值選股有助發揮跟漲抗跌的效果，法人建議投資人將結合ESG與價值選股的氣候變遷股票型基金列為投資組合中的核心要角。

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，四大趨勢正在重塑我們所處的世界-城市化、氣候變遷與資源稀缺、人口高齡化引發的社會型態改變、以及創新科技發展。富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門表示，氣候變遷議題是未來數年甚至十年以上的長期趨勢，將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整，全球經濟朝向低碳世界轉變的過程中將同時創造「贏家」和「輸家」，能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始獲取成效。

根據估計到2025年，全球ESG資產可望超過53兆美元，預計將佔全球140.5兆美元總管理資產的三分之一以上，其中ESG ETF資產的累計流入量可能在2021年底前超過1350億美元，預計將在未來5年內繼續加速增長。

凱基投信今年也推出「凱基環球傘型基金」，其下之兩檔被動式基金─凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，直接追蹤彭博巴克萊MSCI ESG永續債券相關指數，為台灣市場首家採用彭博巴克萊MSCI ESG指數授權而發行的ETF基金。

(時報資訊)