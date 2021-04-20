富邦越南(00885)ETF因掛牌首日出現逾1成溢價，富邦投信公告實施申購控管，今早該檔ETF拉回震盪整理，現貨下跌逾5個百分點，和淨值相較溢價幅度縮小到1成之內。

富邦投信指出，富邦富時越南ETF證券投資信託基金，直接投資於越南胡志明證交所之上市股票，以追蹤「富時越南30指數」之績效表現，作為該基金投資組合管理之目標。富邦投信指出，依照該基金信託契約及公開說明書之規定，公司有權得決定是否接受本基金申購申請，且如經公司專業評估後認為有無法在證券交易市場上買入滿足申購人或受益人對應之標的指數成分股部位數量之虞者，基金應婉拒或暫停受理本基金申購申請。

富邦富時越南ETF主要投資於越南之相關有價證券及證券商品，基於越南證券市場屬邊境市場，交易上可能產生例外情況，富邦投信為滿足投資人需求及維護投資人權益，擬針對本基金每日申購啟動控管機制。投資人如欲申購本基金，應洽參與證券商預約及申請，待參與證券商與本公司確認額度後，再完成後續申購流程，以紓解投資人申購之需求。

富邦投信指出，投資人如無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進。越南證券市場波動度與風險程度可能較高，且市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

(時報資訊)