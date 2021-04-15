ESG投資近年來越來越盛行，不僅投入ESG的資金規模快速增長，納入ESG投資的效益也逐漸顯現，根據Bloomberg的數據，ESG股票指數表現多優於一般股票指數。「鉅亨買基金」表示，除了環保意識抬頭、肺炎疫情助攻，各國政府相繼推出的政策紅利加持，更是促成ESG投資浪潮的助力。隨著越來越多資金標榜投入ESG評分高的公司，股價有機會水漲船高下，投資加入ESG元素更能提升投資報酬。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，根據截至今年3月底的統計，ESG全球股票指數近兩年報酬率為40.9％、領先MSCI世界指數的39.5％；若拉長到三年，ESG全球股票指數報酬率更以48.2％領先MSCI世界指數的46％。以波動較大的新興市場來看，ESG新興市場股票指數無論是兩年或三年的報酬率，都較MSCI新興市場股票指數高出4％至5％左右，顯示ESG股票指數表現多優於一般股票指數。

張榮仁分析，ESG近年掀起熱潮並非空穴來風，除了去年爆發的新冠肺炎疫情帶動市場反思，近幾年環境的變遷導致自然災害大幅增加，也讓ESG投資能帶給下一代更好的環境獲得認同，而另一關鍵點則在於各國政府對ESG的重視，更推動此波長線趨勢。這些政策紅利包括美國總統拜登表態將重返《巴黎氣候協定》，並推動再生能源及基礎建設達2.35兆美元的投資；歐盟也編列2021年至2027年社會責任預算，總計高達1074兆歐元；另外，中國也宣示要爭取在2060年達成碳中和目標。預期這些政策紅利將進一步推動ESG綠色投資風潮。

張榮仁指出，拜登政府此次2.35兆的基礎建設計畫，除了將大規模翻新美國殘破不堪的基礎建設外，再度宣示將於2035年達成無碳發電，是另一大亮點。發電過程中不會排放碳的乾淨電力，搭配交通工具的電動化，將有助減緩全球溫度升高的趨勢。而美國每年因為自然災害帶來的經濟損失快速增加，是拜登政府為何大膽提出該目標的主因。根據美國國家海洋暨大氣總署研究，2010年至2019年，美國因為自然災害造成的經濟損失高達8,110億美元，遠高於1980年代的1,780億美元。若按照目前的成長趨勢，損失金額突破1兆美元不是天方夜譚，必須趁早減緩此趨勢。

由於全球對於ESG已有相當程度的共識，目前除了加州退休基金、挪威政府養老基金陸續將ESG納入投資決策中之外，全球大型主權基金也開始聚焦ESG，勢必帶動新一波的投資趨勢。張榮仁認為，ESG投資已不僅侷限於法人投資組合中，甚至一般投資人的熱度也相當高，這是一波無法抗拒的長期投資趨勢，建議投資人把握時機，將ESG基金納入投資組合中。

(工商 )