「我這十幾年來從來沒有那麼輕鬆過。」3月30日，慧洋－KY董事長藍俊昇在法說會上的一句話，讓慧洋－KY隔日爆量大漲。投資人也才突然發現，航運股除了貨櫃三雄之外，散裝族群慧洋－KY、裕民等，股價都已默默從2月開始走揚，3月底甚至一舉超越去年高點。隨著全球經濟景氣逐步復甦驅動原物料需求，散裝公司的後市也備受市場期待。

從散裝產業的主要指標─波羅的海乾散貨指數（BDI）今年3月中旬突破去年前波高點，就能看出散裝業今年狀況十分熱絡。

各型散裝船 今年都有利基

BDI主要由中小型散裝船的波羅的海巴拿馬指數（BPI）和超輕便極限型指數（BSI）、以及大型散裝船的海岬型貨運指數（BCI）共同組成；自去年底起，BPI、BSI指數不斷衝高，帶旺BDI表現，藍俊昇也在法說當天說明中小型散裝船狀況非常熱絡的三大原因。

中小型散裝船運載的主要是煤炭、穀物等原物料。第1，先從煤炭運送狀況來說，中國去年下半年無預警禁運澳洲煤炭，讓部分從澳洲出發、抵達中國港口的散裝船無法卸貨，造成中小型船運力減少；另外，中國轉而向印尼、俄羅斯等國訂購煤炭，但這些國家的港口只容得下中小型船，又使得中小型船需求大增。第2，近期剛好是南美洲穀物收成旺季，中小型散裝船的需求本就較其他季節旺盛。第3，是中小型船今年的汰舊率將超越新船交付率，也因此，中小型散裝船數多的公司，比較容易受惠。

不僅中小型散裝船市場非常熱，BCI指數3月開始也回溫。以大型散裝船為主的裕民發言人張宗良、新興發言人李義仁都表示，大型散裝船以裝載鐵礦砂為主，只要鋼市需求不墜，BCI指數長線上行的趨勢不會改變；加上航運現貨價格熱絡，只要有合約船要重新簽約，換約價格將優於去年「很多」，都有助於今年營運勝過去年。

李義仁也表示，中小型散裝船的市況隨著穀物出貨旺季，好到第2季底應沒有問題。美國農業部今年2月就上修全年農作物出口預期3%，其中，大豆出口量可望年增24%、玉米年增38%，國票投顧出具報告預估將有利於支撐今年中小型船的需求。

(中時新聞網)