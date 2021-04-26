台股26日價量齊揚，大漲272.02點，漲幅達1.57％，收在17,572.29點，成交量為4,680.48億元，盤面上電子成交比重為59.07％，航運為13.61％。

台股指數表現上，上市航運及電器電纜指數26日同時上漲6.87％，雙雙居冠。航運股漲停有貨櫃三雄長榮、萬海及陽明，散裝航運有裕民、中航、台航鎖住漲停，承攬業者台驊投控等，至於機師染疫衝擊華航下挫1.47％，收在20.10元。

台股266日特別的是5G智慧機供應商聯發科26日上漲35元，收在1,070元，除了第二天坐穩千金股，市值上超越鴻海，躍升為台股市值第二大。

長榮26日漲停，收在76.8元，市值為4,010.15億元，再度超車廣達，居第19大，大立光市值為4,258.95億元，居第18名，假設大立光27日股價維持平盤及長榮股價超過81.6元，市值再度贏過股王大立光。

(工商 )