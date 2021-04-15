台股大盤站上萬七，美股道瓊更是驚驚漲，全球金融市場波動牽動產業輪動速度，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞15日表示，全球金融市場波動加大將成常態，建議採取多元布局策略，分散布局以抵禦市場波動，投資主題則聚焦新興亞洲、長壽題材、數位科技、新能源等創新產業，尤其與ESG相關的綠色標的選擇，在疫情大流行以來，其投資價值持續顯現。

花旗財富管理指出，ESG氣候變遷的綠色商機，成為疫後長線投資焦點，歐盟日前宣布7500億歐元的復甦基金將以綠能減排為目標，中國宣布延長電動車補貼及稅收減免至2022年，並投資超過5兆美元於再生能源發電，進一步於2060年實現碳中和目標，皆為ESG永續投資挹注長期發展動能。

其中，歐盟已承諾通過發行綠色債券，來籌集所需債務的30％，還承諾所有支出都必須有助於實現其減排目標，並且正在考慮在歐盟範圍內，微收一定數量的綠色稅，以支持最終償還該基金的資金來源。此外，中國大陸方面，自2020年開始投資15億美元，來發展其電動汽車充電網絡，進而減少50 %碳排放量。習近平主席，還宣布了中國一中土弓2060年實現碳中和的目標，計畫在可再生能源發電方面投資超過5兆美元，同時關閉燃煤電廠或使用碳捕獲的技術進行改造。

2020年的最新研究估計，ESG基金的投資現在超過40兆美元，每兩年增加大約10兆美元，並且增長軌跡減弱的跡象。花旗亦進一步比較整體基金與”高”EGS基金的波動率、投資績效、投資報酬等，以反映投資者額外承受每單位風險所獲得的額外收益。及至2021年3月中旬，就波動率看，整體基金部位達21.8%，高ESG基金部位則19％，持有ESG基金的投資人能夠較為安心；就夏普指數（sharpe rate)來看，高ESG基金明顯高於整體基金，更讓投資人更明白作好事也是有機會讓口袋飽滿。

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