僑委會於4月13日表揚海外信保基金「109年度績優合作金融機構」，玉山銀行連續4年獲得海外信保基金的肯定，本次榮獲「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案總送保融資金額優等獎」及越南同奈分行「分行送保件數及融資金額優等獎」等3項優等獎項，再創佳績！

玉山銀行長期致力協助台商拓展海外業務，響應政府推動的新南向政策，協助跨境台商在東協國家建置生產基地，並結合海內外跨境金融平台資源，提供台商跨境金融服務，2020年在國際情勢動盪及新冠肺炎疫情的影響下，更攜手海外信保基金，陪同海外台商共同度過疫情衝擊。

玉山金控穩健發展亞洲佈局，已於9個國家地區設立28個據點，台商可透過OBU分行、越南同奈、澳洲雪梨/布里斯本、新加坡及柬埔寨子行申請海外信保基金融資保證服務，滿足台商資本性融資、貿易服務、資金調度、避險及現金管理等多元金融需求。

此外，玉山也透過「玉山全球智匯網平台」提供企業戶快速、安全及便利的現金管理及貿易服務，隨時掌握公司資金動態，包括外幣線上大額解匯、Paypal線上提領、i-Trade（供應鏈融資服務）等，並結合「玉山行動CEO+」行動裝置APP放行交易功能，讓企業主能夠享有一站式跨境整合服務，提升企業效率及競爭力。

玉山金控不僅是國內民營金控中唯一榮獲A級信評金控，同時也榮獲多項國內外大獎肯定，包含The Asian Banker「台灣最佳貿易融資專案」、「台灣最佳現金管理銀行」、The Asset「台灣最佳貿易融資解決方案」及菁業獎「最佳海外發展優等獎」。玉山透過結合完整的亞太金融平台及專家團隊，期望成為跨境台商的首選、前進亞太的靠山。

(工商 )