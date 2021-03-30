巴基斯坦總統艾維今天在推特發文說，他在接種2019冠狀病毒疾病（COVID－19）第1劑疫苗後，驗出了病毒陽性反應。
艾維（Arif Alvi）推文說：「我已接種過（第1劑）疫苗，但要到一週後再次接種（第2劑），才會產生抗體，所以請各位保持謹慎。」
巴基斯坦的病例增加快速，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）本月稍早在注射過第1劑疫苗2天後，也驗出病毒陽性反應。不過巴國官員指出，他可能是在接種疫苗之前即已感染病毒。（譯者：張佑之）1100330
(中央社)
巴基斯坦總統艾維今天在推特發文說，他在接種2019冠狀病毒疾病（COVID－19）第1劑疫苗後，驗出了病毒陽性反應。
艾維（Arif Alvi）推文說：「我已接種過（第1劑）疫苗，但要到一週後再次接種（第2劑），才會產生抗體，所以請各位保持謹慎。」
巴基斯坦的病例增加快速，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）本月稍早在注射過第1劑疫苗2天後，也驗出病毒陽性反應。不過巴國官員指出，他可能是在接種疫苗之前即已感染病毒。（譯者：張佑之）1100330
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