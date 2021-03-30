《生醫股》高端新冠疫苗二期臨床收案完成 拚6月如期申請EUA

高端疫苗(6547)新冠疫苗二期臨床收案完成，總經理陳燦堅說，未來高端將繼續追蹤並完成後續的臨床試驗，配合衛福部、食藥署與疾管署對於疫苗的要求，目標在6月底前取得台灣緊急使用授權(EUA)的目標。

新冠疫苗二期臨床試驗有11間醫院組成臨床試驗執行團隊，衛福部在6月底前必需進行緊急授權的審查，因此3月底要完成收案並完成第一劑的注射。由於2月又有農曆春節，所以需要在極短的時間，完成台灣史上最大規模的疫苗臨床試驗。

陳燦堅特別感謝加入高端二期臨床試驗的4,000多位台灣民眾，願意相信高端、支持國產疫苗開發、並願意配合多次回診，為國產疫苗累積重要的安全性和免疫原性數據。

召集總主持人林奏延醫師表示，這項台灣史上規模最大、執行時程壓力最趕的臨床試驗，是靠著11間醫院組成的優秀臨床試驗執行團隊，包含11位試驗主持人、99位協同試驗主持人、及100位以上的臨床研究護理師，不眠不休，為了台灣奮力拚出來的結果。

一、二期臨床試驗都參與在其中的謝思民醫師說，這次的新冠疫苗二期臨床試驗有別於過去，試驗主持人每周固定舉行視訊會議，更新收案進度、商討受試者招募策略、與臨床試驗執行時所遇到的困難與解決方式，加上由於此次特別要求65歲以上高齡族群受試者需收納超過700人，對執行單位來說更是困難重重。身為執行總主持人的謝思民團隊一肩扛起最艱難的老年人收案任務，積極電訪、聯繫、說明，最後圓滿達成目標。

(中時 )