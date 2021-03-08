參加選秀節目《聲林之王》出道的莊凌芸日前墜樓身亡，令外界心痛又惋惜。曾獲得金曲新人獎的創作歌手謝震廷昨（7日）忽然在私人臉書指控某《聲林之王》冠軍就讀世新大學時，曾害女孩子輕生，引起軒然大波。

謝震廷7日無預警在個人臉書爆料：「某《聲林之王》冠軍，在世新大學時期害薄荷琴酒為你輕生，這兩年勢頭上還以為自己一樣大情聖？你他媽我們一定找方法幹爆你，不好意思啊！你他媽惹到一個精神病患者，你很寂寞嘛？我陪你啊，我陪你一起玩精神病患者的遊戲。真有才華還真貼切。歌如其名，《噁心》。」

由於謝震廷的內文關鍵字極為清楚，網友很快的搜到「薄荷琴酒」為一個樂團的名字，根據當時的相關報導，主唱兼吉他手李筱涵心儀同班的李姓男同學，但對方有交往多年的女友，兩人無曖昧關係，因擔心「畢業後就見不到心儀的李姓男同學」，2012年在租屋處想不開輕生。不過，「薄荷琴酒」樂團駁斥主唱為情結束生命，想不到9年後謝震廷再度舊事重提，「某《聲林之王》冠軍、世新大學」等關鍵字，一眼就讓人猜出李姓男同學的身份。

謝震廷並在文章留言處貼出網友匿名爆料，指證李姓男同學明明知道女生喜歡他，還介紹一個不知情的大一男生想撮合他們，讓女生非常難堪又傷心，雖然不知道此事是否跟女生輕生有關聯，「但女生是在這件事情的隔天輕生了」；還有自稱是李姓男同學的前女友的網友，私訊謝震廷痛訴男方跟其他女生聊她的性障礙及兩人之前的性事，讓她崩潰不已，雖然好友打聽後安慰她說李男沒有說她壞話，仍在心中烙下不可抹滅的傷痕，只要在電視、網路或廣播看到李男的影像和作品，都會感到氣憤與難過，「為什麼一個人可以屢次傷害別人，卻能粉飾太平，並且成功讓大家相信他所唱頌的愛情和寂寞。」

謝震廷繼續砲轟李男，「虧我把你當兄弟，四處逢人就挺你，你他媽真的太噁了。」表示李男真正成名前還替他寫過千字推薦文，如今回頭看卻自嘲很傻；這篇爆料很快的被轉發到論壇《Dcard》掀起熱議，登上熱門文章第二名，不少網友質疑謝震廷重炒冷飯的企圖，「忽然翻出李的十年前私事來公審有夠怪，（十年前新聞就爆過一波了），謝震廷眼紅李現在紅？而且李的整件事到底關謝震廷什麼事呀？謝想刷存在感？」

謝震廷所屬的種子音樂今（8日）表示：「唱片公司並不清楚他為何忽然要發這篇文來評論對方，公司十分關心他和他提到的事情，希望能了解他的狀況，更希望不要因為這篇發文，引發不必要的影響和傷害。」

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