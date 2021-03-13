田馥甄、魏如萱、瘦子（E.SO）、八三夭、李友廷、茄子蛋等歌手13日一同參與「第16屆 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」輪番嗨唱。李友廷日前被謝震廷在私人臉書點名李在大學時期害女生為他自殺，走紅後自以為是大情聖，更怒嗆李友廷「噁心」。李友廷被爆料，陷感情風波後，首度大型公開演出，他未接受訪問，一上台閉眼自彈自唱〈如果你也愛我就好了〉。

李友廷沉澱多日才露面，在台上與樂手互相狂飆吉他、情不自情甩頭，似乎用音樂抒發情緒，他在演唱經典歌曲〈誰〉前，表情嚴肅，最後擠出：「謝謝。」隨即進入演唱狀態，未顯露出太多情緒。

李友廷與魏如萱對唱〈想怎樣〉，頗有交情，魏如萱昨透露在髮廊巧遇李友廷，打趣說：「你怎麼這麼衰。」李友廷自認是一頭霧水，魏如萱主動報上休息室號碼，邀李友廷有空聊聊，李友廷開玩笑自虧：「我有晦氣。」請魏如萱不要靠近他，魏如萱也澄清目前不清楚發生什麼事，沒有與李友廷多聊，只有短暫的打招呼。

李友廷同屬華研國際的師姐閻奕格昨在台上熱唱情歌組曲，閻奕格前天彩排時，有遇到李友廷，閻奕格關心：「還ok嗎？」李友廷直回：「ok，努力表演。」閻奕格日前有特地傳訊息給李友廷打氣、傳遞正能量，閻奕格祝福：「希望盡快處理好。」至於同門的江宏傑、福原愛鬧出婚變，閻奕格表示與他們不熟悉，「私下沒有交集」，不方便多談。

李友廷在KKBOX風雲榜頒獎典禮自彈自唱新歌。（許雅淳攝）

(中時 )