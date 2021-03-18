李亞鵬最近和世界小姐女友「海哈金喜」甜蜜蜜，從過年前就被拍到兩人騎車趴趴走，然他先前被合作過的公司提告欠債4000萬人民幣（約1.7億台幣）。昨(17日)媒體報導，李亞鵬和哥哥被判賠需支付付4000萬元及利息，李亞鵬方面回應會繼續上訴，去年底則有音檔流出，李亞鵬疑似向債主態度放低說：「需要我趴下都可以」。

據《新浪娛樂》報導，2012年李亞鵬持股的麗江雪山投資有限責任公司和泰和友聯簽訂合作案，後者投資6000萬人民幣，雙方約定3年期滿後，由泰和友聯先收回4000萬的固定權益收益，但到期後泰和友聯並未收到這筆款項，便向李亞鵬及其哥哥提告，北京市朝陽區人民法院近日做出判決，判李亞鵬及其兄須賠償4000萬元及利息，李亞鵬方面則強調會上訴。

網友爆料李亞鵬離婚主因。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

李亞鵬的律師補充，在本案審理過程中，對方因李亞鵬公眾人物身分，多次斷章取義製造新聞，甚至違法將記者帶入庭審現場，受到法官訓誡，有意透過媒體向李亞鵬施加壓力，李亞鵬會保留追述權利，並相信本案最終會有公正、合理的判決結果。

去年底網上流出李亞鵬疑為了借錢拋下自尊，在錄音檔中說出：「你們需要一個什麼樣的保障，我給你們一個什麼樣的保障，需要我跪下，需要我趴下都可以」，這段證據在最近三審時被李亞鵬的律師提出，認為李亞鵬當時簽署還款承諾書是被脅迫的，應被威脅才簽字。。

微博「ba哥專用」則說，看到李亞鵬判決的新聞，想起過去他和王菲離婚前的傳聞，傳2012年李亞鵬為了給王菲驚喜，帶女方出席鑽戒品牌活動事先未告知，導致王菲一身休閒服現身，到現場才知道男方要送她鑽戒，還將鑽戒放在裝滿蝴蝶的箱子裡，結果箱子打開，許多蝴蝶都因不透氣被悶死，王菲當時顧不得受訪，只心疼說：「小心，別踩到（蝴蝶）了」，結果整場活動王菲都黑臉，最後匆匆離開現場，幾個月後就傳出離婚消息，而李亞鵬後來上魯豫節目，脫口過去曾6年沒收入，他大方回應：「所以我離婚了。」暗示婚變主因也跟經濟問題有關。

(中時新聞網)