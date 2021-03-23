多段式電影《犯罪人生》23日舉辦製作發布記者會，該片集結謝沛如、楊婕、李怡慧、黃丹琪4位台灣新銳女導演共同拍攝，以犯罪懸疑結合黑色喜劇的形式，描繪「壞女人們」的故事，片中的女性們因際遇的無情和人性的脆弱，只能在懸崖邊緣為自己奮力尋找出口，在當代社會的洪流下，成為犯罪的始作俑者。活動上，導演們也分享令人印象深刻的田調經驗，讓現場眾人驚呼聲連連。

導演謝沛如先前以電影《大餓》，寫實描寫女性減重的自我接納陰影，獲得第56屆金馬獎國際影評人費比西獎，並拍攝影集《比悲傷更悲傷的故事》。擅長描繪女性幽微心理的她，這次執導「秋桃的反擊」單元，描述秋桃為丈夫觸犯票據法而入獄服刑，出獄後卻屢遭前夫輕視與欺負，甚至被脅迫賠償鉅款，一念之下協同昔日獄友們對丈夫展開報復。謝沛如表示，田調過程中發現80年代有許多女性因票據法坐牢，甚至在獄中生子，或像文書詐騙也不在少數，希望從不同角度出發，來創作女性犯罪劇本，她也透露像是過去花系列電視劇或本土劇的資深演員，都將所謂的壞女人詮釋得相當精彩，未來選角也不排除會往這方向尋找合適演員。

擅長掌握魔幻殘酷元素的導演楊婕，在作品中常以獨特切入點來凸顯角色成長，代表作品包含《年尾巴》、《克洛諾斯》、《乒乓》等，這次她執導「仕女按摩」單元描寫檢察官考試連年失利的貞淑，透過探索遊走於法律邊緣的情慾按摩，重新找到自信，卻陷入了情愛之癮。楊婕表示田調約訪過程中，有一位男性情慾按摩師讓她特別印象深刻，「對方說他沒有其他專長，唯一的專長就是服務女性，過往戀情也常因只會性愛被甩，他說自己只會性愛，希望能夠透過服務中找到自己的真愛。」楊婕表示，過去許多故事都是以男性角度出發，盼望將歡場女子拉出火坑，這次故事轉換視角，以女性探索情慾按摩為出發點，因歡愉而愛上男按摩師。

導演黃丹琪擅長以敏銳觀察的女性角度，勾勒出日常的荒謬，過去導演作品如《未遂》、《夏日紀事》，和金鐘視帝龍劭華、金馬最佳女配角張詩盈主演《三仔》，入圍金鐘獎、金穗獎、北京獨立影像展，入選東京國際短片獎。這次由她負責執導的單元「冬夜逃亡」，描述被丈夫施暴的詩盈為了爭奪扶養權綁架了自己的小孩，50多歲的阿菊巧遇她後卻一同完成這樁綁架案，原來阿菊曾因不堪丈夫家暴，對前夫重傷害未遂後入獄3年，面對詩盈就像看到當年的自己。黃丹琪表示，她當初鎖定家暴題材，看遍「靠北婆媳」等社群，「真的很難想像那是發生在現代的事情，有些媳婦會被婆婆當面逼餵奶，或是壓力大到覺得全家只有廁所是自己的空間」，也發現不只是男性會對女性施暴，也有女性會因種種原因對另一半下重手「斷根」，切掉男人的陽具，讓她相當好奇女性會走向家暴的原因成因，成為這次創作的契機。聊起署意的演員人選，黃丹琪表示單元主角設定在4、50歲，她相當欣賞楊麗音的演出，希望未來有機會合作，主持人黃子佼則表示台灣資深演員擁有堅強實力及創作能量，並開玩笑點名：「導演我很想看司馬玉嬌，就拜託你了。」

導演李怡慧擅長拍攝青少年演員，透過討論青少年成長與同儕的關係、迷惘與認同，並打破傳統敘事結構，透過影像呈現同性友誼的拉捨及衝突。作品《初潮》入選金穗獎、奧斯丁電影節、台北電影節、夏威夷電影節、亞特蘭大電影節等。由她執導的「直播主的粉絲見面會」內容描述未成年的直播主小咪因一次惡整影片爆紅，讓她從班上不受歡迎的角色一躍成為網路人氣網紅，在她的第一場「粉絲見面會」後發現她的頭號粉絲是自己的同校不受歡迎的同學，為了讓自己不再回到那個受人嘲笑沒人喜歡的邊緣人，小咪也成為霸凌者的共犯，甚至目睹了頭號粉絲被霸凌現場，作出後悔的舉動。李怡慧表示過去高中時期也曾當過直播主，當時她走在路上被搭訕，因好奇心去做了視訊電話工作，工作內容就是24小時隨身攜帶鏡頭，沒想到遇到狂粉說要跟她結婚，讓她至今印象深刻。她表示之所以直播主為創作概念，主要希望能夠探討社群對同儕之間人際關係的影響。

《犯罪人生》採用台灣少見的多段式電影方式拍攝，對此監製陳斯婷表示，近年台灣類型電影崛起，加上台灣新世代的女性編劇、導演等創作者也開始在國際影展上展露頭角，表現出多元的創作樣貌。因此動念以女性犯罪為母題，企劃花了一年籌備，先有概念企劃後，邀請4位在國際影展都有好成績的導演們一同腦力激盪、拍攝4段故事，並請編劇王仁芳將四段故事串聯起來，挖掘主角們如何被人生推向犯罪宿命的成因。 電影目前仍在選角階段，預計年底拍攝，記者會上4位導演也公布海選資訊，廣邀年齡層8-20歲的新生代演員，角色包含跟阿嬤打擊正義的8歲小女孩、唱跳勇於表現自己的高中女孩、天使臉孔魔鬼身材的年輕情慾按摩師等，表演經驗不拘，詳情可上「犯罪人生」臉書粉專查看。

(中時 )